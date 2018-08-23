7 малоизвестных представителей семейства кошачьих - ФОТО

1. Длиннохвостая кошка, или маргай - редкое животное, находящееся под угрозой исчезновения. Этих кошек можно встретить в Южной и Центральной Америке - это Гайана, Уругвай, Белиз, Панама, Эквадор, Бразилия, северная Колумбия, Перу, северный и восточный Парагвай, северная Аргентина. Маргай весит до 8 килограмм и в длину достигает 80 сантиметров, не считая довольно внушительного хвоста - до 40 сантиметров. Как и любая дикая кошка, маргай довольно тяжело привыкает к домашним условиям. Но некоторые любители все-таки умудряются заводить длиннохвостых в качестве питомцев.

2. Ржавая кошка, или пятнисто-рыжая кошка - самая малая представительница семейства кошачьих в Азии - весит всего 1−1.5 килограмм. Таких в мире осталось совсем немного - насчитывается около 10 000 взрослых особей, встретить которых можно лишь на территории Индии и Шри-Ланки.

3. Андская кошка - самый редкий вид кошачьих в Южной Америке. Эти кошки обитают в довольно труднодоступных регионах Анд, в связи с этим андские кошки изучены относительно плохо. Первые видеокадры, зафиксировавшие андскую кошку, появились лишь в 2000-х годах. Млекопитающее весит до 7 килограмм и достигает 70 сантиметров в длину.

4. Черноногая кошка. А эта кошка - самая малая представительница семейства кошачьих в Африке. Она обитает в пустынных южных регионах и весит в среднем всего 1.5 килограмма. Несмотря на свои скромные размеры, черноногая кошка считается отличной охотницей: она способна отужинать как зайцем, так и детенышем антилопы.

5. Ягуарунди - кошка весом до 9 кг, обитающая в Южной и Центральной Америке. Этот вид довольно легко адаптируется к разным условиям: ягуарунди встречаются в саваннах, во влажных тропических лесах, в горах до 3200 метровнад уровнем моря. Некоторое время ягуарунди выделяли в отдельный род Herpailurus, но впоследствии было выявлено близкое родство с Puma concolor, поэтому теперь кошек относят к роду Пумы. Ягуарунди ведут преимущественно одиночный образ.

6. Мраморная кошка - небольшая кошка, обитающая на территории Юго-Восточной Азии в тропических лесах. В длину она достигает 60 сантиметров, а ее хвост почти догоняет длину - около 50 сантиметров. Кошка превосходно лазает по деревьям, питается грызунами, птицами и насекомыми. Примечательно то, что мраморная кошка (несмотря на небольшие размеры) генетически ближе крупным кошкам, таким как тигры и львы.

7. Кошка Темминка. Как и мраморная кошка, животное обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Кошки Темминка ведут одиночный образ жизни и считаются пугливыми животными, хотя и имеют немалые размеры - около 90 сантиметров в длину. Эти кошки умеют лазать по деревьям, но передвигаются преимущественно по земле. В Таиланде существует легенда о том, что однажды кошка Темминка сумела одолеть тигра, поэтому ношение ее шерсти считается оберегом от нападения хищника.