Тайны Байкала: откуда в озере самая чистая вода на планете

Байкальская вода более насыщена кислородом, чем человеческая кровь, а прозрачность ее такова, что видно на 40 метров в глубину. В озере обитает около 2600 разных видов живых существ, причем две трети из них не встречаются больше нигде на планете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. В День Байкала РИА Новости рассказывает о самых удивительных особенностях этого озера.

Сплошные эндемики

Крупнейший пресноводный водоем планеты еще и самый глубокий. По разным подсчетам, его глубина не меньше 1600 метров. Если Байкал поделить между всеми россиянами, то на каждого придется около 60 тонн чистейшей, практически дистиллированной воды. В ней очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ и органических примесей, зато много кислорода.

Именно благодаря высокому содержанию О2 в водоеме такое изобилие живых организмов, большинство из которых уникальны (эндемики). К ним относятся абсолютно все нематоды, черви, губки, рачки-изоподы и веснянки, обитающие в озере, больше половины видов рыб (59 процентов) и водные млекопитающие.

Даже вирусы Байкала уникальны. В 2016 году исследователи Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили и описали сразу несколько неизвестных ранее видов автохтонных вирусов-бактериофагов, не встречающихся в других водных экосистемах мира.

Зубастый планктон

Уникальной чистотой воды Байкал обязан невидимым глазу рачкам - эпишуре (Epischura baicalensis), составляющим до 80 процентов всех ракообразных в озере. Поедая бактерии и одноклеточные водоросли, эти рачки с помощью нескольких пар ротовых конечностей создают ток воды и одновременно образуют что-то наподобие фильтровальной сети, чтобы отлавливать в струе частички пищи. За сутки одна особь подобным образом очищает примерно стакан воды.

Другая особенность эпишуры, открытая не так давно, - крепкие кремниевые зубы, способные раскусить твердую оболочку диатомовых водорослей, излюбленной пищи этих животных. Зуб (точнее, специальная коронка) расположен на одном из зубцов челюстей (мандибул) этих ракообразных. Со временем коронки стачиваются или обламываются, но на их месте вырастают новые.