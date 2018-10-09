Глава НАСА не исключил, что вне Земли можно обнаружить жизнь

9 октября 2018 18:39

Глава НАСА Джим Брайденстайн не исключил, что, помимо Земли, жизнь может существовать ещё где-то в Солнечной системе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ещё можем открыть жизнь вне Земли", - сказал он на лекции в МГУ.

"Если мы сможем открыть жизнь в рамках нашей собственной Солнечной системы, это напрямую повлияет на политику наших правительств в космической сфере", - сказал глава НАСА.

По его словам, наиболее подходящим местом можно считать спутник Юпитера Европу, который покрыт ледяной коркой, под которой может находиться океан.

По словам главы НАСА, Европа может стать следующей целью космических изучений.

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