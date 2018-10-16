Нужно ли промывать макароны
Домохозяйки, которые решили приготовить на ужин макароны, делятся на две категории: тех, кто промывает их после варки, а также тех, кто никогда этого не делает. И каждая сторона уверена в своей исключительной правоте. Но стоит ли промывать макароны на самом деле и зачем вообще это начали делать? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Промывать макароны многих учили мамы сегодняшних хозяек, а их - наши бабушки. Почему так было? Потому что раньше в большинстве случаев в не очень-то большой кастрюле варили макароны на всю семью. В итоге количество крахмала, который выделялся от макарон, было таким высоким, что вода превращалась в натуральный клейстер. Чтобы убрать излишнюю липкость, наши мамы промывали макароны и добавляли затем капельку масла, чтобы те уж точно не склеивались.
Кроме того, в СССР было сложно найти макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, а уж о русской привычке переваривать макароны и говорить не приходится.
В Италии, на родине спагетти, макароны никогда не промывали, и европейские шеф-повара приходят в ужас об одном только вопросе об этом.
Таким образом, макароны промывать не нужно. А чтобы они не склеились в процессе готовки, следите за достаточным количеством воды, мешайте их первые несколько минут, а также выбирайте качественные изделия зарекомендовавших себя фирм.
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