Самые дорогие породы кошек - ФОТО

Котики - любимцы многих людей. В мире есть множество пород, о которых большинство из нас даже, наверно, не слышали. Некоторые из них очень дорогие. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям самые дорогие породы кошек.

Бенгальская кошка

Стоимость: от 1000 до 4000 долларов

Эту породу получили путем скрещивания простой домашней кошки с азиатской леопардовой. Грациозная киска с шикарным окрасом и густой шерстью отличается очень добрым нравом. Животное очень умное и обожает ласку.

Сафари

Стоимость: от 4000 до 8000 долларов

Эта порода была выведена в 1970 году путем скрещивания домашней кошки с южноамериканским диким котом жоффруа. Получился весьма энергичный и добродушный котик. Правда, не каждому такой по карману.

Као-мани

Стоимость: от 7000 до 10000 долларов

Отличительной особенностью этой необычной кошки является её белоснежная шерсть и удивительные глаза, которые могут быть голубыми, желтыми или разноцветными. Порода древняя, жили такие животные в Тайланде. Причем изначально их хозяевами могли быть только члены королевской семьи. Считалось, что као-мани приносят удачу.

Чаузи

Стоимость: от 8000 до 10000 долларов

Эти красавцы, имеющие сходство с рысью, появились на свет, благодаря скрещиванию домашнего абиссинского кота с диким африканским. Это одна из самых редких пород кошек в мире. Они очень общительны, внимательны и умны.

Саванна

Стоимость: от 4000 до 22000 долларов

И, наконец, самая дорогая из ныне известных пород кошек. Это гибрид африканского сервала и домашнего кота. Разведением породы начали заниматься в начале 1980-х годов, а первый котенок появился на свет в 1986 году. Вес взрослой особи этой породы может достигать 15 кг, а рост до 60 см. Именно поэтому эти животные не выносят маленьких пространств: им просто не хватает места. Саванны очень умны, любознательны и активны. Обожают играть и купаться.

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