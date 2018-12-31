Как появилось Советское шампанское

Распоряжение о старте производства легендарного "Советского шампанского" подписал в 1928 году сам Иосиф Сталин. А вот в продажу игристое вино поступило только в 1937 году. Мало кто знает, что история его уходит еще дальше, во времена царской России.

Как передает Day.Az со ссылкой на steaklovers.ru, родоначальником изысканного напитка стал князь Лев Голицын. Селекционная работа шла 10 лет и в 1896 году первая бутылка была подана к званому ужину Николая II: вино назвали "Коронационным".

Восстанавливать древний рецепт пришлось уже советскому ученому, Антону Фролову-Багрееву. Он и придумал инновационный резервуар метод производства: вино бродило не в бутылке, а в резервуаре, что позволило сделать продукт массовым. По сути, ученый придумал дешевое шампанское, которое по вкусу незначительно уступало дорогим сортам.

И это было признано на международном уровне. Советское шампанское в свое время взяло около 200 золотых медалей в западных странах. Испания, Германия и несколько других государств так и вовсе приобрели лицензию на изготовление этого типа вин - так Советское шампанское отправилось в путь по миру.

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