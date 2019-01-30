Как живет «самая сильная девочка» планеты - ФОТО

Варя Акулова родилась в семье циркового артиста и учительницы в Кривом Роге. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, цирковой тяжелоатлет Юрий Акулов мечтал вырастить из дочки чемпионку по пауэрлифтингу, поэтому начал приучать малышку к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к рукам ребенка металлические гайки.

Вероятно, поэтому уже в четыре года девочка выступала на взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, "взяв" общий вес в трех упражнениях (жим, тяга и приседания) 92,5 килограмма, а в десять лет удерживала помост с десятью мужчинами общим весом 700 килограммов.

На семейном совете решено было создать собственную цирковую труппу: Юрий жонглировал гирями, мать Лариса переквалифицировалась из учительницы в клоунессу, а Варя поражала зрителей своей богатырской силой. Со своими необыкновенными шоу-программами семья объездила весь мир.

Варвару дважды заносили в Книгу рекордов Гиннесса. Первый раз - в восемь лет, когда при собственном весе 40 килограммов она подняла с земли 100 килограмм веса. Второй - в четырнадцать, когда девочка подняла в сумме нескольких упражнений 300 килограммов.

Девочка не раз говорила журналистам, что мечтает поднять лошадь и слона, сгибать руками гвозди, стать олимпийской чемпионкой по пауэрлифтингу, но эти желания не сбылись. Окончив Институт физкультуры с красным дипломом, Варвара ушла из большого спорта и стала тренером по фитнесу одного из столичных клубов.

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