Опасны ли дрожжи на самом деле
В последние годы возникло много разговоров о вреде дрожжей при изготовлении хлеба. Так насколько опасны хлебопекарные дрожжи и кому выгодно избавиться от них.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, по мнению противников дрожжевого хлеба, дрожжи, попадая в кровяное русло человека, могут вызывать неизлечимые болезни - рак и СПИД. Также противники дрожжевого теста считают, что из-за такого хлеба наш организм обедняется витаминами, микроэлементами и белками. Но кроме страшилок, которые принято рассказывать про дрожжи, еще никто не ссылался на конкретные научные источники, которые бы доказывали вред дрожжей.
Дрожжи - это одноклеточные грибы, за все время человечество имело дело лишь с 4 видами: молочные, пивные, винные и, конечно, хлебопекарные. Молочные - входят в состав кисломолочных продуктов; винные - видны в виде налета на винограде и сливах, они "делают" нам вино; пивные - используются в пивоварении и в качестве ценных пищевых добавок. И только хлебопекарные обвиняются во вреде человеческому организму.
Стоит объяснить, что эти одноклеточные грибы состоят из воды и сухого вещества белка, азота и жиров. Находясь в тесте без кислорода грибы нацелены на выживание и выделяют большое количество алкоголя и углекислого газа, обеспечивая пористость хлеба. Также эксперты утверждают, что при температуре выше 80 градусов дрожжевые грибы погибают.
Кроме этого, человеческий организм соприкасается с дрожжевыми бактериями с момента рождения, которые содержатся на фруктах и другой растительной пищей.
Предполагается, что о вреде дрожжей говорят производители различных продуктов для правильного питания, предлагая людям замену якобы опасному дрожжевому тесту - полезные батончики и баночки.
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