10 самых разрушительных землетрясений в истории

Мощность подземных толчков оценивается амплитудой колебаний земной коры от 1 до 10 баллов. Наиболее сейсмоопасными считаются районы в горных местностях. Day.az со ссылкой на uznayvse.ru представляет вам самые сильные землетрясения в истории.



Самые страшные землетрясения в истории

Во время землетрясения, произошедшего в Сирии в 1202 году, погибло больше миллиона человек. Несмотря на то, что сила толчков не превысила 7,5 баллов, подземные колебания ощущались на всей протяженности от острова Сицилия в Тирренском море до Кавказа.



Большое количество жертв связано не столько с силой толчков, сколько с их продолжительностью. Судить о последствиях разрушений землетрясения во II веке современные исследователи могут лишь по уцелевшим летописям, согласно сведениям которых были практически разрушены города Катания, Мессина и Рагуза на Сицилии, также сильной волной накрыло прибрежные города Акратири и Паралимни на Кипре.

Землетрясение на острове Гаити

Землетрясение на Гаити в 2010 году унесло жизни более 220 тысяч человек, 300 тысяч получили ранения, а более 800 тысяч пропали без вести. Материальный ущерб в результате природного катаклизма составил 5,6 миллиардов евро. На протяжении целого часа наблюдались подземные толчки мощностью 5 и 7 баллов.

Несмотря на то, что землетрясение произошло в 2010 году, жители Гаити до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи, а также собственными силами восстанавливают поселения. Это второе мощнейшее землетрясение на Гаити, первое произошло в 1751 году - тогда города пришлось восстанавливать в течение следующих 15 лет.

Землетрясение в Китае

Жертвами 8-балльного землетрясения в Китае в 1556 году стали около 830 тысяч человек. В самом эпицентре подземных толчков в долине реки Вэйхэ, неподалеку от провинции Шэньси, погибло 60% населения. Огромное число жертв связано с тем, что люди в середине XVI века жили в известковых пещерах, легко разрушаемых даже незначительными толчками.



В течение 6 месяцев после основного землетрясения неоднократно ощущались так называемые афтершоки - повторные сейсмические толчки мощностью 1-2 балла. Эта катастрофа произошла в период правления императора Цзяцзина, поэтому в китайской истории ее называют Великим землетрясением Цзяцзина.

Самые сильные землетрясения в России

Почти пятая часть территории России располагается в сейсмоактивных районах. К ним относятся Курильские острова и Сахалин, Камчатка, Северный Кавказ и побережье Черного моря, Байкал, Алтай и Тыва, Якутия и Урал. За последние 25 лет на территории страны было зарегистрировано около 30 сильных землетрясений амплитудой более 7 баллов.



Землетрясение на Сахалине

В 1995 году на острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов, в результате которого пострадали города Оха и Нефтегорск, а также несколько находящихся неподалеку от них поселков.



Самые значительные последствия ощущались в Нефтегорске, который оказался в 30 километрах от эпицентра землетрясения. В течение 17 секунд были разрушены почти все дома. Нанесенный ущерб составил 2 триллиона рублей, и власти приняли решение не восстанавливать поселения, поэтому на карте России этот город больше не обозначен.



Ликвидацией последствий занимались более 1500 спасателей. Под завалами погибло 2040 человек. На месте Нефтегорска построена часовня и установлен мемориал.

Землетрясение в Японии

Движение земной коры часто наблюдается на территории Японии, поскольку она расположена в активной зоне вулканического кольца Тихого океана. Самое сильное землетрясение в этой стране произошло в 2011 году, амплитуда колебаний составила 9 баллов. По приблизительной оценке экспертов, сумма ущерба после разрушений достигла 309 миллиардов долларов. Более 15 тысяч человек погибли, 6 тысяч ранены и около 2500 пропали без вести.



Подземные толчки в Тихом океане вызвали мощное цунами, высота волн которого составила 10 метров. В результате обрушения большого потока воды на побережье Японии произошла радиационная авария на АЭС Фукусима-1. Впоследствии на протяжении нескольких месяцев жителям близлежащих районов было запрещено пить водопроводную воду из-за высокого содержания в ней цезия. Кроме того, правительство Японии обязало компанию TEPCO, владеющей АЭС, компенсировать моральный ущерб 80 тысячам жителей, вынужденным покинуть районы заражения.

Самое сильное землетрясение в мире

Сильнейшее землетрясение, вызванное столкновением двух континентальных плит, произошло в Индии 15 августа 1950 года. По официальным данным, сила подземных толчков достигла 10 баллов. Однако согласно заключениям исследователей, колебания земной коры были намного сильнее, и приборы не смогли установить их точную магнитуду.



Самые сильные толчки ощущались в штате Ассам, который в результате землетрясения превратился в руины - были уничтожены более двух тысяч домов, и погибли более шести тысяч человек. Общая площадь территорий, оказавшихся в зоне разрушения, составила 390 тысяч квадратных километров.



