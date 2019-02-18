Высокоинтенсивные тренировки лучше сжигают жир, чем обычные тренировки - Исследование

Высокоинтенсивные интервальные тренировки или ВИИТ (HIIT) более эффективны для похудения, чем более продолжительные, но менее интенсивные. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Ученые из Федерального университета Гояс в Бразилии пришли к такому выводу, изучив данные 576 мужчин и 522 женщин. Они были получены в ходе 36 исследований, проведенных ранее.

Новые свидетельства опубликованы в Британском журнале спортивной медицины (British Journal of Sports Medicine).

Несмотря на то, что все участники исследований, занимавшиеся спортом, потеряли в весе, те, кто занимался по ВИИТ, сбросили на 28,5% больше.

Ученые указывают, что этот тип тренировок подходит не всем. "С ВИИТ возрастает риск травм и существенно увеличивается кардионагрузка", - отмечается в статье.

Интервальными называются кардиотренировки, состоящие из коротких интенсивных циклов упражений ("взрывов") и восстановления. К этой категории могут относиться упражнения на велотренажере, бег, плавание и бокс.

Все участники исследований занимались физкультурой не менее четырех недель, но в разной форме. Часть испытуемых выполняла ВИИТ, другая часть делала обычные упражнения средней степени сложности и интенсивности продолжительностью 30-45 минут.

Те, кто выполняли ВИИТ, в среднем сбросили по 1,58 кг. Во второй группе - по 1,13 кг.

Ученые отметили, что чередование быстрого бега с ходьбой оказалось более действенно для сжигания жира. Это, однако, не значит, что они рекомендовали заниматься спринтом: высокоинтервальные тренировки могут включать в себя разные виды упражнений, и тут важны индивидуальные предпочтения.

Врачи британской Национальной службы здравоохранения рекомендуют не менее 150 минут в неделю уделять умеренной аэробной тренировке (например, велотренажеру или быстрой ходьбе).

Парадоксальные результаты

Как указывает доктор Нильс Воллард, специалист по спортивно-оздоровительным дисциплинам из Стерлингского университета (Шотландия), полученные результаты парадоксальны, поскольку, как правило, люди сжигают больше калорий во время более длительных, но менее интенсивных упражнений.

"Тому может быть два возможных объяснения, - говорит он. - Во-первых, ВИИТ может приводить к большему расходу энергии уже после выполнения упражнений - обмен веществ может ускоряться в течение всего последующего дня после окончания тренировки. Во-вторых, после сессии ВИИТ у вас может ослабнуть чувство голода. Наши собственные исследования показали, что гормон аппетита тоже подавляется в этом случае".

Британский тележурналист и автор многих программ о здоровье Майкл Мосли впервые познакомился с этим типом тренировок семь лет назад во время подготовки документального фильма Би-би-си "Правда об упражнениях" (The Truth About Exercise).

Тогда он выполнял 20-секундные высокоинтенсивные интервальные тренировки на велотренажере три раза в неделю.

"Моя чувствительность к инсулину повысилась на 24%. В ходе подготовки этого телефильма мы получили очень впечатляющие результаты среди молодых неспортивных людей", - говорит Мосли.

Однако он указывает, что самая большая проблема - это не тип упражнений, а привычка награждать себя лакомством и тип отдыха после тренировки.

"Люди встают на беговую дорожку на 30 минут, сжигают 120 калорий, а потом валяются на диване и вознаграждают себя пончиком, - указывает Мосли. - Хотя считается, что ВИИТ снижает аппетит и сжигает внутренний жир в брюшной полости".

"Не так важно, сколько калорий вы сжигаете. Важно то, чем вы занимаетесь после этого", - резюмирует он.