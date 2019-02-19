Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение

Любители табака, выкуривающие в день больше пачки сигарет, гораздо быстрее остальных курильщиков и здоровых людей теряют способность различать цвета и чаще остаются без зрения в преклонные годы, пишут медики в журнале Psychiatry Research, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наши коллеги в прошлом показывали, что курение почти удваивает риск стать жертвой дегенерации сетчатки глаза и способствует развитию воспалений глаз и пожелтению хрусталика. Мы показали, что употребление огромного числа сигарет или постоянный контакт с компонентами их дыма негативно влияет на восприятие цвета и геометрии", - рассказывает Стивен Сильверштайн (Steven Silverstein) из Университета Ратгерс (США).

Курение и сопутствующие болезни сегодня во всем мире стали одной из главных причин преждевременной смерти. По статистике американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно от табака и вторичного курения умирают примерно шесть миллионов человек. Два из трех курильщиков умирают по причинам, связанным со злоупотреблением табаком.

В последние годы медики находят все больше свидетельств того, что негативное влияние табака и никотина не ограничивается одними лишь легкими. В частности, два года назад биологи выяснили, что табачный дым ускоряет старение всех органов тела, бесповоротно меняет структуру стенок сосудов, делая их более ломкими, а также способствует развитию глухоты.

Вдобавок никотин и продукты горения табака, попадающие в организм беременной женщины, способствуют развитию косоглазия и снижают уровень интеллекта не только у ее детей, но и последующих поколений.

Сильверштайн и его коллеги нашли еще один пример того, как курение негативно влияет на здоровье, наблюдая на протяжении пяти лет за семью десятками здоровых людей, никогда не куривших, и за таким же количеством заядлых любителей табака.

Во вторую группу включили людей, последние десятилетия выкуривавших по 20 сигарет в день и не планировавших отказываться от вредной привычки. Ни у кого из них ранее не было проблем со зрением.

Авторы статьи проверили, так ли это на самом деле, используя простую программу для проверки остроты зрения, выводившую на экран прямоугольники, покрытые полосками или закрашенные сплошным цветом, а также наборы геометрических фигур, составленные из множества разноцветных кругов.

Каждая из этих фигур и наборов полосок выводилась на экран лишь на пару мгновений, что мешало добровольцам детально изучить их и заставляло полагаться лишь на реакцию и интуицию. Результаты этих замеров для курильщиков и здоровых людей оказались очень наглядными.

В среднем некурящие добровольцы обладали почти в два раза более контрастным зрением, чем любители табака, и примерно в два-три раза лучше распознавали геометрические фигуры. Это особенно сильно проявлялось в тех случаях, когда они были составлены их кругов трех разных цветов.

Как полагают исследователи, подобные различия связаны с тем, что никотин и продукты горения табака напрямую воздействуют на глаза, а не просто ухудшают работу зрительных центров в мозге курильщика.

С другой стороны, возможно и то, что контрастность зрения ухудшилась из-за сужения сосудов в сетчатке и повышенной концентрации оксидантов в ее клетках, характерных для любителей сигарет. В ближайшее время они планируют проверить эти теории, наблюдая за тем, как изменится зрение людей, недавно отказавшихся от табака и перешедших на никотиновые пластыри или жвачки.

