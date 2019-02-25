Потеря багажа - очень неприятная ситуация. С развитием технологий появились способы следить за его перемещением и текущим состоянием. Разбираемся, что уже есть на рынке и что может появиться в недалёком будущем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Каждому чемодану будет присваиваться индивидуальный номер. Если по каким-то причинам он не будет найден при посадке, сотрудники смогут оперативно отыскать его. Владелец же сможет узнать о состоянии багажа через мобильное приложение. Конкретных планов по поводу этой технологии не имеется, но известно, что ранее подобная система тестировалась в аэропорту Шереметьево.

- RFID - это уж и не такое новшество, - рассказал "ВМ" инженер Александр Андреев. - Это усовершенствование уже имеющихся разработок. По большому счету, RFID - практически то же самое, что штрихкоды на любом товаре в магазинах. Только эту технологию стали применять к багажу для отслеживания передвижения и исключения случаев воровства в аэропортах.

Также RFID - это апгрейд уже имеющихся устройств для отслеживания перемещения и состояния чемодана. Сейчас доступны другие способы следить за багажом. Лайф собрал самые распространённые технологии, позволяющие следить за целостностью и перемещением своего чемодана, а также сообщает, какие могут возникнуть проблемы при их использовании.

GPS-трекер



Аксессуар обрёл популярность в начале 2010-х годов. Миниатюрный маячок, позволяющий отслеживать багаж, помещают на дно чемодана. Устройство синхронизируется со смартфоном или ноутбуком с помощью сотовой связи или GPS. Гаджет уведомит пользователя о прибытии багажа и установит, где находятся вещи, если при переводе его случайно потеряли. Бесшумно украсть вещи с ним будет трудно - в случае вскрытия багажа фонарик аксессуара загорится. Заряда точно хватит на несколько месяцев - времени на поиски чемодана будет предостаточно.

Bluetooth-брелок

Работает по тому же принципу: помещается в чемодан и показывает местоположение груза через мобильное приложение. Отличается от GPS-трекера только способом соединения со смартфоном. Bluetooth-брелоки - миниатюрные, их выпускают даже для крепления на ключи или бумажник.

"Умный" чемодан



Здесь GPS-трекер не нужно покупать отдельно, он уже встроен в корпус чемодана. Перед поездкой, опять же, необходимо скачать специальное приложение и синхронизировать смартфон с сумкой, после чего вы сможете получать информацию о местонахождении багажа.

"Умные" чемоданы могут включать в себя и другие возможности. К примеру, "умный" замок. Чтобы открыть чемодан, нужно просто нажать соответствующую кнопку в приложении. Обокрасть такую сумку бесшумно практически невозможно. Также вы получите уведомление, если кто-то попытается открыть ваш багаж.

Подобные чемоданы делятся на три категории. Многофункциональные стоят 500 долларов. Также выпускаются чемоданы средней ценовой категории (300 долларов) и бюджетные (200 долларов). Смартчемоданы могут быть дополнены встроенными весами и внешним аккумулятором для подзарядки смартфонов и других гаджетов.

Всё ли так гладко?



Нет.

1 апреля 2016 года Международная организация гражданской авиации ввела ограничения на перевоз литий-ионных аккумуляторов в качестве груза. В багажном отделении случается перепад температур, из-за чего риск возгорания батареи увеличивается. В пассажирском отсеке держится стабильная температура, поэтому держать электронику в ручной клади безопасно.

Перевозить электронику с такими батареями нужно строго по правилам, установленным авиакомпанией. Перед полётом рекомендуется ознакомиться с правилами на сайте вашей авиакомпании. Следовательно, покупать "умный" чемодан со встроенным пауэрбанком для перелётов точно не стоит.

Как правило, к перевозке в багаже допускаются батареи малой и средней мощности, установленные в технику. К ним и относятся трекеры для отслеживания багажа. Однако перед поездкой рекомендуется уточнить соответствующие детали у представителей авиакомпании.