В конце 1970-х годов в прессу попали весьма своеобразные фотографии, сделанные на празднике Хеллоуин в родовом поместье Ротшильдов. На них была запечатлена элита общества в странных костюмах.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Бал-маскарад с тёмной символикой

Сообщалось, что в поместье Ротшильдов произошла ритуальная встреча сатанистов. На столе вперемешку с блюдами лежали разломанные куклы. Они были расценены как символы программирование сознания жертв сатанинских ритуалов.

Хозяйка дома надела вместо шляпы огромную оленью голову с бриллиантовыми слезами: это было похоже на жертву астральному демоническому существу Бафомету.

Лицо одной из приглашённых было закрыто яблоком - точнее, создавалось впечатление, что она несёт этот фрукт в зубах.

По-видимому, оно обозначало скрытые знания, которые можно было получить от Люцифера.

Ряд масок имел эффект двух лиц: мужского и женского, по смыслу овладения двумя типами власти, что было важно для практики сатанизма.

В числе масок была также надетая на голову птичья клетка: зловещий символ порабощения сознания.

Фотограф закрытой вечеринки

Однако же, как фотографии с праздника могли попасть в прессу? Съёмками занимался один из приглашённых - Алексис фон Розенберг, барон де Рид, любитель искусства и отпрыск одной из крупнейших европейских банкирских семей. В конце 1970-х фон Розенберг поссорился с Ротшильдами и в отместку опубликовал эти фотографии, сопроводив их зловещими комментариями. Барон утверждал, что на празднике принесли в жертву Сатане куклу, имитирующую девушку на ложе из роз, злоупотребляли наркотиками, а финалом стала оргия без разбора пола.

Кстати, сам барон де Рид в молодости был любовником чилийского миллионера Артуро Лопес Уиллшоу.

В 1975-м году Ротшильды купили у де Рида парижское поместье Ламбер, возможно что в связи с этим и произошла ссора.

Рука Сальвадора Дали

Дизайнером вечеринки был Сальвадор Дали.

Он спроектировал костюмы и декорации. Дали любил изображать на своих полотнах кузнечиков и муравьёв, которые символизировали смерть и упадок, на этот раз на вычурную шляпу одного из гостей он поместил жуков-скарабеев.

Их расшифровали как знак египетского бога Осириса и символ бессмертия.

Сравнение с фильмом "С широко закрытыми глазами"

К оккультному маскараду у Ротшильдов имеет смысловую привязку известный фильм Стэнли Кубрика и показанные в нём сатанинские ритуалы.

В этой киноленте наружная часть замка имела подсветку, имитирующую огненные отблески, а внутри происходили сатанинские мистерии.

Текст приглашений был написан наизнанку, так что читать их нужно было через зеркало.

Энергия, которую лидеры элиты получали от тёмных оккультных действий, давала им силы для овладения миром.

А может быть, всё было проще?

Если отстраниться от словесных комментариев и рассмотреть фотографии, мы видим довольно скучное мероприятие в честь праздника Хеллоуин, где главной звездой был Сальвадор Дали. Он играл свою обычную роль: топорщил усы, выкатывал глаза и принимал картинные позы.

Большинство участников были респектабельны и немолоды, они вели себя, как пассивные участники театральной постановки, даже не стараясь подыграть своим экстравагантным костюмам.

Их поведение соответствовало обычному регламенту великосветской вечеринки.

Однако для журналистов эта случайная информация с закрытого праздника является настолько ценной, что они используют её уже четыре десятилетия.

До сих пор этот сюжет в сопровождении зловещих комментариев периодически возникает в новостных лентах.