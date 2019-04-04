Владелица четвероногого питомца запечатлела, как её пёс, оказавшись в руках у грумера, продемонстрировал неплохое владение телом, чтобы избежать процедуры лишения части своей растительности, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Хитрый пёс, балансируя из стороны в сторону, попытался избежать нелюбимой экзекуции. Зоопарикмахер, держа одной рукой хитрого питомца, не смог сдержать смеха, когда собака начала вращаться вокруг, всем своим видом показывая, что просто так не даст себя остричь.

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