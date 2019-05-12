Кинематограф помогает воспроизводить реальные события в художественной интерпретацией. С помощью этих фильмов можно узнать больше о военных годах.

"Пианист" (2002)

Фильм снят по мотивам автобиографии Владислава Шпильмана - одного из лучших польских пианистов 30-х годов. Главный герой фильма не перестает заниматься искусством до тех пор, пока Польшу не захватывают фашисты. После этого жизнь всех евреев меняется: их унижают, запрещают работать, а затем отправляют в концлагерь.

"28 панфиловцев" (2016)

В фильме представлены действия бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова. Несмотря на высокий интерес к фильму, он подвергся критике из-за художественного вымысла. До сих пор неизвестно, был ли подвиг панфиловцев на самом деле или это патриотическая выдумка.

"Сталинград" (2013)

Картина рассказывает об одном событии Сталинградской битвы. В ноябре 1942 года в оккупированном городе несколько советских солдат держали оборону стратегически важного дома. От критиков он получил как положительные, так и отрицательные отзывы. Несмотря на разногласия, фильм выдвинули на "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке", но он не вошел в число номинантов.