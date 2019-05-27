Диетологи пугают нас ожирением. Один из главных врагов - сахар. Употребление сладостей и белого рафинированного сахара заставляет уровень сахара в нашей крови резко лететь вверх, а потом - резко падать. Поджелудочная железа в срочном порядке вырабатывает инсулин, чтобы регулировать этот уровень сахара. Инсулин "распихивает" расщепленные простые сахара в нужные места, в том числе и в жировую ткань. И вы толстеете, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

А если вы едите сладкое часто и много, то организм вырабатывает повышенное количество инсулина. При высоком уровне этого гормона жиры не расщепляются, а организм потихоньку перестает реагировать на инсулин, уровень сахара в крови не понижается. Так постепенно подкрадывается диабет 2 типа, крайне неприятная болезнь. Пожалуй, сказанное выше уже повод для того, чтобы задуматься о том, сколько сладкого можно съедать в день. Об этом расскажет Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания.

- Для начала необходимо разобраться в главном: в чем различия между добавленными в продукты сахарами и сахарами, которые есть во фруктах и овощах? Продукты, содержащие сахара, - это здоровая пища, которая содержит воду, клетчатку и различные питательные микроэлементы. Данная категория абсолютно не вредна (если, конечно, не переесть). Однако это не относится к добавленному сахару.

Данный вид сахара встречается в списках ингредиентов таких продуктов, как конфеты, безалкогольные напитки, выпечка. Наиболее распространенными являются обычный столовый сахар (сахароза) и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Для того чтобы похудеть и оптимизировать свое здоровье, необходимо избегать продуктов, содержащих добавленные сахара. Согласно нормам, для взрослого человека допустимо употребление 50−75 г сахара (это 10−15 чайных ложек, в ложке примерно 5 г сахара), а для ребенка - в два раза меньше.

Я бы рекомендовала норму сладостей и кондитерских изделий рассчитывать на 40 г сахара в день. Немного уменьшаем норму, рекомендованную ВОЗ, так как, помимо печений, конфет и выпечки, сахар может встретиться нам в колбасе, консервах и других вовсе не сладких продуктах промышленной переработки. На их долю оставляем немного сахара.

В 10 г сахара - 40 ккал. Это одна порция сладкого. Всего же в день мы можем съесть 4 такие порции. Из чего мы получим 10 граммов:

из 2 ч. л сахара (10 г) - например, когда кладем их в чай или кофе

из ½ ст. л. меда (10 г)

из 3−4 ч. л. варенья (20 г)

5−10 г печенья, вафель, сладких сухариков, кукурузных палочек, халвы

10 г шоколада или конфет, мюсли (батончик)

10−15 г пирожных, булочек, пирожков и прочей сладкой выпечкии

40 мл (20 г) сливочного мороженого

10−15 г творожных сырков

из 2 ч. л. (10 г) шоколадного, орехового или какао-масла

Если вы готовите кашу или десерт, то там тоже учитывается количество меда и сахара, добавляемых при приготовлении блюда. Учитывайте также сахар, добавленный в чай или кофе, помните, что сахар есть в соках, газировке (там его вообще очень много).

То есть 1 порция - это 1 печенье (10 г), 1 конфета (10 г), очень маленький кусочек торта (10−15 г), 1 шарик мороженого (20 г). А в сутки можно съесть 4 конфеты или 4 шарика мороженого.

Кроме кондитерских изделий я бы включила в норму ВОЗ фрукты с высоким гликемическим индексом*, такие, как банан, виноград, манго и сухофрукты. Дело в том, что эти фрукты, как и конфеты, очень быстро поднимают уровень сахара в крови.

Чтобы узнать количество сахаров, лучше всего внимательно изучить этикетку с составом продуктов. Добавочный сахар всегда указывается в списке ингредиентов. Следует обратить внимание на местоположение сахара в перечне ингредиентов продукта. Чем ближе ингредиент к началу перечня, тем выше его содержание в продукте. В некоторых случаях, когда добавленный сахар используется для достижения определенного вкуса или в технологических целях, его количество может быть минимальным, он будет стоять в конце списка. Чтобы узнать количество сахара, смотрим на колонку с жирами, белками и углеводами. Часто в последнем пункте выделяют подпункт: сахара. Но если их нет, то принимаем количество углеводов за количество сахара на 100 г продукта.