Уникальную фотографию, запечатлевшую момент, когда мощная молния бьет в вершину вулкана, удалось сделать фотографу Серхио Монтафару. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, электрический разряд ударил в две антенны связи, установленные на самой вершине вулкана Агуа (высота 3761 метр) в Гватемале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комментируя эту фотографию, эксперты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметили, что в облаках при перемещении воздушных масс из нижних слоев в верхние происходит взаимодействие тех слоев, где частички воды превратились в снежинки, с теми, где они стали мелкими льдинками. При этом происходит медленный процесс накопления электрических зарядов в верхней и нижней части облака и в результате из-за разности электрических потенциалов возникает мощный разряд - молния. Этот электрический разряд распространяется прихотливым зигзагом, стремительно нагревая небольшие участки воздуха до температуры, в три раза превышающей температуру на Солнце. Возникшая в результате разряда ударная волна распространяется поначалу со сверхзвуковой скоростью, а затем замедляется и в этот момент раздается раскат грома.

В среднем, по оценкам экспертов NASA, во всем мире ежеминутно возникает около 6 тыс. мощных молний.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!