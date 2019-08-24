По мнению диетологов из Британии, если стоит задача снизить вес, в рацион необходимо добавить фисташки, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на "МедДэйли". Фисташки должны заменить стандартные продукты для перекусов. Как показали эксперименты, фисташки позволили снизить калорийность дневного рациона на 20 процентов, передает Day.Az.

Замена десертов фисташками вылилась за полгода в сокращение объема талии почти на 2 сантиметра (примерно на один размер одежды). И это без изменения остального рациона и уровня физической активности. Фисташки идеально подходят для перекусов благодаря своему составу. Они богаты полезными жирами, клетчаткой и белком.

Кстати, фисташки также показаны при повышенном давлении. Всего одной порции фисташек хватает для снижения давления без особых побочных эффектов и рисков осложнений. Исследования доказали: фисташки расслабляют сосуды, тем самым, изменяя кровяное давление.

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