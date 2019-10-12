К сожалению, купить поддельную парфюмерию можно не только в подземном переходе, но и в крупном онлайн-магазине или даже брендовом бутике. Поэтому, чтобы не приобрести неизвестно где и из чего произведенную туалетную воду, нужно обращать внимание на детали. Рассказываем, какие признаки указывают на то, что ваши новые духи - подделка.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Некачественная обертка

Целлофановая обертка, в которую упакована коробочка с настоящим парфюмом, плотная, без вздутий и разрывов. Швы на целлофане должны быть ровными, равномерными и не слишком толстыми. А внутри самой коробочки вы должны обнаружить удерживающую конструкцию, которая защищает флакон от повреждений. Что касается картона, из которого изготовлена коробка, он может быть белым, но не серым - конечно, только если это не задумка дизайнера.

Похожее название

Внимательно читайте название парфюма - недобросовестные производители часто меняют в нем всего одну букву, но сохраняют оригинальный дизайн, поэтому отличить подделку бывает непросто. В итоге вы покупаете духи от CHANNEL, хотя хотели приобрести французские CHANЕL.

Отсутствие серийного номера

На флаконе и коробке должен быть один и тот же серийный номер. Если они не совпадают, будьте уверены: аромат - подделка.

Флакон с дефектами

Флакон с настоящими духами должен быть качественным. А вот разводы, сколы или потертости на стекле - крайне плохой признак. Также стоит обратить внимание на крышечку - она обязана быть симметричной и плотно прикрывать распылитель. Для верности можете потереть поверхность металла ногтем - с него не должна облезать краска.

Слишком яркий цвет

Известные производители никогда не используют много красителей, зато мошенники их не жалеют. Поэтому настоящий парфюм имеет едва заметный, полупрозрачный нежный оттенок. Так что, если жидкость во флаконе режет глаз, от покупки лучше отказаться.

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