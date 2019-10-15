Египетские археологи обнаружили в Луксоре на западном берегу реки Нил захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами. Об этом говорится в сообщении министерства по делам памятников древности Египта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами... Это крупнейшая находка за последние несколько лет", - говорится в сообщении.

По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали. "Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне", - отмечается в документе. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.

Египетские власти обещают сообщить подробности о новом открытии на пресс-конференции в Луксоре в ближайшую субботу.



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