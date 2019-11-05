Совместная египетско-японская археологическая миссия, работающая на раскопках в северной части древнеегипетского некрополя в Саккаре в окрестностях Каира, обнаружила уникальную гробницу-катакомбы с мумиями, относящуюся к римскому периоду I-II века нашей эры. Об этом сообщили в министерстве по делам памятников древности Египта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Администрация археологического комплекса пояснила, что открытие было сделано в той части Саккары, которая раньше никогда не исследовалась.



© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта

Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте

"Катакомбы состоят из глиняного кирпичного строения с внутренней лестницей, спускающейся в вырубленные в известняковой породе помещения", - рассказал журналистам японский археолог Нузумо Кавай. По его словам, в нише гробницы ученые обнаружили каменное панно с вырезанными древнеегипетскими богами и греческими надписями, несколько статуй и мумии.

По словам представителей министерства, гробница стала первым захоронением римского периода, обнаруженным в Саккаре.



© Фото предоставлено министерством по делам памятников древности Египта

Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI-XXIX веков до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.



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