Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира. На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром?

Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс.

Представляем вам победителей Comedy Wildlife Photography Awards.

Пчела медоносная. Фото: Murray Mcculloch.

Тупики, остров Фарн. Фото: Mary Swaby.