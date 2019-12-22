Возникает ли у вас зимой ощущение, что практически невозможно заставить себя утром встать? Ничего не хочется делать, кроме как поспать и поесть?

Зимняя депрессия (по-научному: сезонное аффективное расстройство) - это настоящее сезонное заболевание, характерное для наших холодных и пасмурных зим с коротким световым днем. В жарких странах, где много солнца, это расстройство практически не встречается. А в северных широтах зимняя депрессия начинает подступать в ноябре и может длиться до конца марта, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Она, как и обычная депрессия, отрицательно влияет не только на психическое состояние и трудоспособность, но и на фигуру, поскольку в этом состоянии человеку лень двигаться, а тянет полежать и плотно поесть, особенно чего-нибудь сладкого и мучного. Также для сезонной депрессии характерны перепады настроения, постоянная усталость, разбитость, не проходящие даже после сна. Продуктивность работы снижается, ухудшается память, могут появиться боли в суставах, нарушения пищеварения и снижение иммунитета, что ведет к частым простудным заболеваниям. Если недомогания преследуют вас несколько зим подряд, можно с уверенностью говорить о сезонной депрессии.

Для борьбы с этой сезонной напастью и для ее профилактики существует несколько действенных способов.

1. Добавьте света: распахните шторы, в светлое время суток старайтесь сидеть ближе к окну или выходите на улицу. Если есть возможность, проведите зимние каникулы в тёплом, солнечном месте. Радикальный метод восполнения недостатка солнечного света - светотерапия - используется в сложных случаях под наблюдением врача.

2. Двигайтесь. Движение - это второе по эффективности лекарство от депрессии после света. Без жесткого самоконтроля и силы воли не обойтись, но если вы преодолеете себя, то поймёте, что бодрость, хорошее настроение и уверенность в себе постепенно возвращаются, а аппетит снижается.

3. Измените питание. Зимой не хватает свежей зелени и фруктов, да и организм требует не салатов, а мучного и сладкого, что приводит к лишнему весу. Для жесткой диеты сейчас не время, но сбалансированное питание - это важно. Ешьте мясо, яйца, молоко, рыбу и сыр. Пейте отвары из ягод шиповника, клюквы, свежевыжатые соки. Витамины в таблетках и отруби помогут восполнить недостаток микроэлементов и клетчатки.

4. Высыпайтесь. Но не спите целыми днями - это усугубит сезонную депрессию. Попробуйте вместо обычных часов использовать будильник, имитирующий рассвет. Световые сигналы будут поступать в мозг, и организму будет легче пробуждаться не от яростного трезвона, а от рассвета, пусть и искусственного.

5. Добавьте ярких красок. В интерьер, в одежду, в офис. Разноцветье добавит положительных эмоций: разбейте цветник на офисном окне, разложите на домашнем диване разноцветные подушки или купите яркий шарф.

6. Поменяйте еду на хобби. Даже если у вас нет любимого занятия, попробуйте его найти: присоединитесь к увлечениям друзей, запишитесь на мастер-класс. Любая форма творчества избавляет от депрессивного состояния. Так вы не только получите шанс найти любимое дело, но и перестанете постоянно есть от скуки.

Если же вы перепробовали все варианты, но ваше состояние не улучшается, не надейтесь, что весной станет легче - обращайтесь к специалистам.