Названы худшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что на первом месте оказался мультфильм "Стражи Арктики" режиссера Аарона Вудли. Следом идет экранизация мюзикла "Кошки", которая начала получать негативные отзывы с первых трейлеров. Главную роль в ленте исполнила кантри-певица Тейлор Свифт. На третьем месте находится часть франшизы вселенной о "Людях Икс" - "Темный Феникс".

Кроме того, в список плохих киноработ по версии кинокритиков издания попали фильм "Домино", где в главной роли снялся звезда "Игры Престолов" Николай Костер-Вальдау, и фильм с участием Джона Траволты "Фанат".

В список также вошли "Миллион мелких осколков", "Спокойствие", еще одна часть фильмов о Рэмбо - "Рэмбо: Последняя кровь", "Призраки Шэрон Тейт" и еще одна картина с участием Траволта "Бок о бок".