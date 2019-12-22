Избавиться от жира на животе поможет правильно подобранная диета. Об этом сообщает Focus со ссылкой на американского эндокринолога Элизабет Лоуден, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме. По мнению специалиста, людям с медленным метаболизмом имеет смысл включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, поскольку требуют для этого много энергии.

Также врач призвала обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой.