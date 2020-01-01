В сети опубликовали предсказания знаменитой ясновидящей Ванги на 2020 год. Самыми громкими заявлениями провидицы стали сообщения о религиозных войнах в Европе, страшной эпидемии в Африке и открытии российского ученого, которое способно продлевать человеческие жизни, сообщает 5-tv.ru, передает Day.Az.

Военные конфликты на религиозной почве в странах Европы тревожили Вангу больше всего. Стоит отметить, что ясновидящая сделала предсказание еще до огромного наплыва в страны Старого Света эмигрантов из государств Ближнего Востока и Африки. Предсказательница утверждала, что "толпы инакомыслящих, представляясь жертвами", превратятся "в слуг дьявола".

Ванга к 2020 году предсказала катастрофическую масштабную эпидемию в Африке, которая унесет множество человеческих жизней. В течение всего предстоящего года, по словам ясновидящей, ученые со всего мира будут биться над лекарством от страшного заболевания.

Предсказательница также поведала о том, что некий российский ученый сделает невероятное открытие в сфере медицины. Провидица утверждала - исследователь и новатор "продлит жизнь" и "упредит смерть".