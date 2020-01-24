В Баку прошел показ фильма "Плохие парни навсегда" - ФОТО - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в Gənclik Mall, прошел показ фильма "Плохие парни навсегда", первая часть которого вышла в прокат 25 лет назад, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостями вечера стали звезды шоу-бизнеса, актеры, известные блогеры и представители СМИ.

Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Рустам Керимов и Арагун Джон Айомиде предстали перед гостями в образах главных героев фильма.

Артисты компании "The Five" - Epi и FTB подготовили и исполнили саундтрек специально для показа фильма. Члены брейк-данс команды "Caspian Flava Crew" Зявяр Керимов, Кямран Гулиев и Агиль Гулиев представили гостям зажигательный танец.

"Плохие парни навсегда" рассказывает о детективах Майке Лоури и Маркусе Бёрнетте, которые снова в деле. Их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни.

Режиссёры фильма - Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В главных ролях - Уилл Смит, Мартин Лоуренс и Ванесса Энн Хадженс.