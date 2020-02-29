Это древнейших страх человека, с которым мы сталкиваемся еще в раннем детстве. Огонь и свет давали защиту, темнота скрывала хищников, которые могли подойти незаметно.

Неудивительно, что ночь в представлении наших предков была связана с враждебными духами.

Однако речь идет не об инстинкте самосохранения, когда мы отказываемся от прогулки в полночь в глухую чащу, а о настоящей фобии. Как она проявляется и почему возникает, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Никтофобия (от греческого никта - ночь) отличается от обычного страха темноты, который исчезает с возрастом, рядом симптомов, как поведенческих, так и физиологических. Оценивать их нужно только в комплексе.

Никтофоб нервничает по вечерам, если в доме никого нет. Иногда вплоть до приступа паники.

Он не выключает телевизор даже на ночь и может заснуть только под его успокаивающее бормотание. Кроме того, он обычно включает свет во всех комнатах и придумывает различные ритуалы, которые должны его успокоить.

Никтофоб никогда не сократит дорогу через темную улицу, не удаляется от фонарей дальше чем на пару метров. Впрочем, как правило, никтофоб после заката солнца не выйдет из дома даже при острой необходимости.

Панический приступ сопровождается высоким давлением, ознобом, слабостью во всем теле, потерей голоса, бешеным сердцебиением, резкой головной болью, а иногда и обмороком.

Иногда никтофобия - симптом серьезных расстройств психики, например, шизофрении. Но она существует и сама по себе.

Боязнь темноты тесно связана с вечным страхом смерти, который обычно обостряется после потери близкого человека или на фоне тяжелого хронического заболевания. Однако иногда никтофобия развивается при скрытой депрессии и сильном эмоциональном перенапряжении. В группе риска также одинокие люди, у которых нет близких социальных контактов. Особенно часто это наблюдается у меланхоликов.

Иногда никтофобия связана с конкретным травмирующим воспоминанием. Страх и боль, испытанные ночью или просто в темном помещении, откладываются в подсознании и начинают исподволь влиять на человека. Чаще речь идет о детской травме, но и взрослый человек, переживший потрясение в темное время суток, может получить никтофобию. И в этом случае особенно важно сразу же обратиться к хорошему психотерапевту.

Никтофобия - частый спутник творческих людей с бурным воображением. Отсутствие света придает привычным вещам причудливые формы, которые при развитой фантазии превращаются в пугающие объекты.

В некоторых случаях никтофобия объясняется гормональными сбоями, особенно характерными для женщин в период ПМС. Если никтофобия сопровождается зрительными или слуховыми галлюцинациями, то налицо отравление тяжелыми металлами.

Врач может назначить гипноз, когнитивно-поведенческую или гештальт-терапию, а также выписать успокоительные или снотворные препараты. Помните, что любые лекарства такого спектра нужно принимать только после соответствующего назначения.