Пять нескучных идей, чем заняться одному дома во время карантина

С целью предотвращения распространения коронавируса закрыты все учебные заведения, отменены все развлекательные мероприятия, закрыты спортзалы, салоны красоты и т.д. А во избежание заражения людям рекомендуют оставаться дома.

Чтобы не скучать одному в изоляции на время карантина, Day.Az со ссылкой на Сегодня предлагает вашему вниманию пять полезных и нескучных занятий.

Чтение

Во время карантина можно наконец-то взяться за те книги, которые скопились у вас на полке и на чтение которых у вас не было времени. Мало того, что вы сделаете то, что давно хотели, так это еще и некая форма релаксации, которая поможет вам побороть стресс и улучшить настроение после прочтения новостей.

Если же книг дома у вас не оказалось, тогда можно воспользоваться доставкой необходимых вам книг или почитать их в электронном виде. Кроме того, не все знают, что в Украине есть и свои онлайн-библиотеки. Также в соцсетях сейчас проводят книжные марафоны и различные конкурсы, в которых вы можете принять участие и чтение для вас точно перестанет быть скучным занятием.

Получить онлайн-образование

Существуют образовательные платформы, где вы можете бесплатно пройти курсы по любому направлению: менеджмент, маркетинг, написание текстов, компьютерная и финансовая грамотность и многие другие.

Примечательно, что к этой инициативе подключились и частные компании, которые на время карантина дают бесплатный доступ к своим платным курсам.

Вместе с тем, можно прослушать и курс лекций на различные темы - здоровья, веса, рациона, психологии, спорта, маркетинга, кулинарии, тайм-менеджмента и многие другие.

Сделайте генеральную уборку

На время карантина рекомендуется обрабатывать квартиру различными дезинфекторами и делать влажную уборку. Но, помимо рекомендаций медиков, можно также просто использовать свободное время дома с пользой - помыть окна, перестирать шторы, перебрать свои вещи и отобрать ту одежду и обувь, которые не носите. Разморозьте холодильник и наконец-то помойте всю кухню, разберите шкафы и выбросит весь хлам.

Зачастую все эти дела очень не хочется делать, когда на улице отличная погода, а у вас распланированы все выходные и намечены различные поездки. Вот сейчас, когда никуда идти не нужно, самое время устроить генеральную уборку.

Регулярно занимайтесь спортом

Несмотря на то, что закрыты все спортклубы, вы не должны отказываться от спорта. Даже наоборот - теперь у вас не будет отговорки про начало тренировок "с понедельника" - он у вас сейчас каждый день. Вы можете делать те упражнения, которые знаете или подсмотреть какие-то новые в интернете. Например, можно заняться йогой или постараться сесть на шпагат.

В интернете вы найдете много видеотренировок на любой вкус, уровень подготовки и интенсивности.

К тому же, тепло и скорое приближение лета являются отличными мотиваторами, чтобы начать регулярно заниматься спортом в домашних условиях.

Следите за своим внешним видом

Несмотря на то, что вы находитесь постоянно дома, старайтесь не запускать себя. Делайте различные маски для лица и волос, маникюр и педикюр также можно сделать в домашних условиях. Не ходите в пижаме до обеда и старайтесь носить хорошую и красивую одежду. К слову, это еще и хорошо помогает организовать себя, если вы не просто сидите дома на карантине, а и работаете удаленно.

Также не забывайте чаще общаться со своими родными и близкими, медитировать, уделять больше времени детям и любимым людям. Планируйте свои дни, составляйте списки необходимых дел и вам некогда будет скучать. Это нелегкое время, когда всем нужна поддержка и любовь.