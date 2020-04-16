Найдена самая похожая на Землю планета

Астрономы обнаружили экзопланету, которая по размерам и температуре невероятно близка к Земле. Возможно, перед нами обитаемый мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters.

Вторая Земля?

Планета, обозначенная Kepler-1649c, была найдена при повторном анализе данных миссии "Кеплер". Компьютерный алгоритм счёл этот сигнал ложной тревогой, но перепроверяющие его работу эксперты пришли к иному выводу.

Небесное тело расположено в 300 световых годах от Земли. Оно находится так близко к своей родительской звезде, что делает полный оборот вокруг неё за 19,5 земных суток. Однако поскольку солнце этого мира - маленький и холодный красный карлик, Kepler-1649c получает 74% 3% потока энергии, который достаётся Земле. Поэтому её расчётная температура поверхности близка к земной и допускает существование океанов. При этом радиус планеты составляет 0,96-1,21 земного (наиболее вероятное значение 1,06).

Kepler-1649c стала первой планетой, которая настолько близка к Земле одновременно по радиусу и температуре.

Отметим, что астрономам известны миры, которые ближе к Земле по размерам, например, TRAPPIST-1f. Но они серьёзно отличаются от нашего космического дома по температуре.

С другой стороны, известны экзопланеты, имеющие "более земную" расчётную температуру, как TRAPPIST-1d и TOI 700d, но они сильно отличаются от земного шара по диаметру. А значит, они не похожи на Землю либо по химическому составу, либо по силе тяжести, либо по обоим параметрам сразу. Трудно сказать, как это может повлиять на возникновение и развитие жизни.

Пока нам известна только одна обитаемая планета, самыми перспективными с точки зрения поисков жизни нужно считать миры, максимально похожие на неё. И в этом отношении Kepler-1649c выглядит очень заманчиво.

"Этот интригующий далёкий мир даёт нам ещё большую надежду на то, что вторая Земля лежит где-то среди звёзд, ожидая, когда её найдут", - заявляет Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), помощник администратора Дирекции научных миссий NASA.

Впрочем, не всё так безоблачно. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали о том, что красные карлики - не самые благоприятные для жизни солнца. Их особенность " частые и мощные вспышки, которые угрожают не только наличию биосферы на потенциально обитаемых планетах, но и сохранению на них атмосферы и воды.

Тайна третьей планеты

Ранее в системе Kepler-1649 была обнаружена ещё одна экзопланета, обозначенная Kepler-1649b. По размерам и количеству получаемого тепла она близка к Венере. Скорее всего, на ней слишком жарко для жизни, хотя возможны варианты.

Интересно, что периоды обращения двух планет относятся друг другу как 4 к 9. Периоды двух соседних планет нередко относятся друг к другу как целые числа. Это явление называется орбитальным резонансом и служит признаком стабильной системы (а значит, у Kepler-1649c было время на зарождение и развитие жизни). Но соотношение 4:9 встречается весьма редко. Обычными являются резонансы 2:1 и 3:2.

Это наводит специалистов на мысль, что миры Kepler-1649b и Kepler-1649c не являются соседними. Возможно, между ними лежит ещё одна экзопланета (назовём её Х). Период планеты Х относится к периоду Kepler-1649b как 2:3, а к периоду Kepler-1649c как 3:2. Комбинация этих типичных соотношений и даёт соотношение 4:9 между периодами Kepler-1649c и Kepler-1649b.

Правда, в данных миссии "Кеплер" не обнаружилось никаких следов планеты Х. Что, впрочем, не означает, что её нет. Возможно, она слишком мала для этого инструмента. Кроме того, не исключено, что плоскость её орбиты несколько наклонена, и экзопланета не затмевает собой звезду для земного наблюдателя. Напомним, что именно такие затмения (транзиты) являлись для этой миссии признаком наличия у светила экзопланет.