Мы постоянно находимся в поисках идеальной формулы сна: сколько спать, в каком положении, на каком матрасе и на какой подушке. О необходимости последней существует много споров: многие люди считают, то сон без подушки помогает лучше выспаться и улучшает здоровье позвоночника. Но правда ли полезнее спать без подушки?

Если коротко, то нет. Сон без подушки негативно влияет на качество сна и мешает высыпаться, в результате чего вы с самого утра чувствуете усталость и не можете продуктивно работать в течение дня. Когда вы спите на ровной поверхности матраса, нарушается кровообращение мозга, в результате чего он не получает достаточно кислорода, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Кроме того, отсутствие подушки может стать причиной развития остеохондроза шейного отдела позвоночника. Во время сна на ровной поверхности, нагрузка на шейные позвонки распределяется неестественным образом, в результате чего могут возникать зажимы и боли в шее. Из-за отсутствия подушки мы инстинктивно подкладываем руки под голову, что нарушает правильное кровообращение, а в перспективе даже может стать причиной искривления позвоночника.

На внешнем виде сон без подушки тоже сказывается не лучшим образом. Когда голова находится на одном уровне с телом, значительно возрастает риск появления отеков, от которых вам придется мучительно избавляться с утра. Кроме того, трение кожи о твердый матрас может стать причиной заломов и появления морщин. Специалисты рекомендуют не отказываться от подушки, потому что на самом деле пользы от этого никакой нет. Выбирайте ортопедические подушки, которые поддерживают шею и голову в правильном положении, не мешают кровообращению и не провоцируют зажимы в шейном отделе позвоночника. Главное, не забывайте менять наволочку раз в 2−3 дня, чтобы избежать проблем с кожей.