Ледокол "Сюэлун-2" отправился в экспедицию в Антарктиду

Ледокол "Сюэлун-2" с группой ученых на борту отправился в среду из порта Шанхая в 39-ю для Китая научно-исследовательскую экспедицию в Антарктиду. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На 31 октября планируют отправку еще одного ледокола "Сюэлун" к Южному полюсу со второй группой исследователей. В общей сложности в этой экспедиции на двух ледоколах примут участие 255 человек. Возвращение обоих судов запланировано на апрель 2023 года.

Задачей этой миссии станет проведение исследований, связанных с глобальным изменением климата, состоянием атмосферы и воды, а также экосистемы в целом. На станциях "Чжуншань", "Тайшань" и "Куньлунь" ученые проведут исследование различных слоев льда, а также займутся рядом астрономических наблюдений. Кроме того, ледоколы доставят сменный персонал на станции "Чжуншань" и "Чанчэн".

38-я для КНР научно-исследовательская экспедиция к Южному полюсу, которая длилась 174 дня, завершилась в апреле этого года. Оба китайских ледокола за время прошлого похода преодолели свыше 30 тыс. морских миль.

Китай является активным участником полярных исследований. Антарктиду КНР изучает с 1984 года и заметно активизировала свои усилия на этом направлении в последние несколько лет. Сейчас Китай имеет там четыре станции - "Чанчэн", "Чжуншань", "Куньлунь" и "Тайшань". Последняя была открыта в 2014 году.

В настоящее время Китай ведет строительство своей пятой станции в Антарктиде, которая будет располагаться на необитаемом острове Инэкспрессибл в море Росса. На Южном полюсе также строят первый китайский аэродром.