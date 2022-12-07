Установлена причина магнитных аномалий на Луне

Геологи из Института геохимии Китайской академии наук объяснили магнитные аномалии Луны наличием в некоторых участках спутника минерала магнетита. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее ученые обнаружили, что на Луне есть "пятна" намагниченных участков, происхождение которых они не могли установить. Команда проанализировала лунный грунт и обнаружила частицы минерала магнетита - природного оксида железа. По словам ученых, именно он может быть причиной намагниченных "пятен".

Ученые отмечают, что, в отличие от почвы на Земле, лунный реголит чрезвычайно редуцирован: электронов там гораздо меньше из-за того, что Луна никак не защищена от солнечного излучения. Это затрудняет соединение железа с кислородом для образования руд. Минерал мог попасть на Луну после ударов метеоритов. Это привело к тому, что некоторые участники Луны больше намагничены, а некоторые - меньше.