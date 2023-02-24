Отбывавшему тюремное заключение коту найдут новый дом

Освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту сфинксу городские власти решили найти новый дом. Соответствующую информацию приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах видно, что на теле животного изображены татуировки, одна из которых содержит фразу "Сделано в Мексике". Как стало известно, питомец принадлежал крупной преступной группировке. После ареста членов картеля Синалоа кот находился под заключением и отбывал наказание вместе со своим хозяином Эрнесто Арнольдо Пиньоном.

"Кот очень общительный и находится в отличной форме, у него нет инфекций", - сообщил директор по экологии города Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Диас.

Известно, что в январе в тюрьме произошел бунт, в результате которого 25 осужденных сбежали. Среди них также был владелец сфинкса.

Сообщается, что после произошедшего полицейские решили передать кота в приют, где ему найдут подходящую семью.