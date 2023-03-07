Площадь льда Антарктиды достигла рекордного минимума

Зафиксирован самый низкий показатель площади льда в Антарктиде за 44 года, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

За 2022 год площадь льда вокруг самого холодного континента сократилась до 1,92 млн кв.км. Рекорд 1979 года был преодолен на 136 000 кв.км. Отмечается, что эта площадь в два раза меньше площади Тасмании.

"Мы видим, что льда стало меньше повсюду. Это циркумполярное событие", - сказал эксперт из университета Тасмании Уилл Хоббс. Согласно выводам ученых, таяние антарктических льдов может существенно поднять уровень воды в мировом океане.

Основной проблемой является ледник Туэйтса, известный как "ледник судного дня". Он находится в море Амундсена. Таяние этого ледника может привести к росту уровня воды в мировом океане на полметра.