Космический аппарат показал снимки спутника Марса

Космический аппарат, облетающий Марс, прислал подробные фотографии маленькой луны Красной планеты, передает Day.Az со ссылкой на портал Astronews.

Космический аппарат Amal ОАЭ пролетел на расстоянии 100 километров от Деймоса в прошлом месяце. Снимки, сделанные крупным планом, были опубликованы в понедельник. Космический аппарат также наблюдал за малоизученной дальней стороной покрытой кратерами луны.



Другой спутник Марса - Фобос. Он почти вдвое больше и лучше изучен, поскольку вращается гораздо ближе к Марсу - всего в 6000 километров. Он является самым близким спутником планеты в нашей Солнечной системе.



Орбита Деймоса вокруг Марса простирается на 23 000 километров в длину. Это близко к внутренней части орбиты космического аппарата.



"Именно это сделало наблюдение за Деймосом такой привлекательной идеей. До сих пор Фобос привлекал к себе наибольшее внимание - теперь очередь Деймоса!", - сказала ведущий ученый миссии Хесса аль-Матруши.



Аль-Матруши и другие ученые из Космического агентства ОАЭ заявили, что эти новые снимки указывают на то, что Деймос не является астероидом, который был захвачен много веков назад. Исследователи считают, что луна имеет марсианское происхождение. Возможно, это фрагмент более крупной марсианской луны.



Результаты были представлены в понедельник на генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле в Вене.



По словам аль-Матруши, космический аппарат продолжит пролетать мимо Деймоса в этом году, но не так близко, как во время сближения 10 марта.