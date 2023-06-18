В соцсетях нашли изображение космонавта на стенах церкви XII века
Пользователи соцсетей обратили внимание на изображение космонавта на cтенах церкви XII века, пишет Independent.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cообщается, что фигура космонавта высечена на стене собора в городе Саламанка, Испания. Многие туристы на протяжении долгих лет задавались вопросом о том, откуда в средневековье знали, как выглядят современные астронавты, а недавно к этому обсуждению подключились и пользователи соцсетей.
Некоторые комментаторы предположили, что это прямое доказательство путешествий во времени, другие отметили, что даже у экспертов нет объяснения увиденному. Впрочем, после того, как новость о соборе начала распространяться по сети, тайна была раскрыта.
Оказалось, космонавта на стены церкви добавил в 1992 году мастер Мигель Ромеро. Мужчина сделал это во время реставрационных работ.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре