Искусственный интеллект обвинили в усугублении климатического кризиса

Эксперты считают, что развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и строительство новых масштабных центров обработки данных (ЦОД) может усугубить климатический кризис, спровоцировав засуху. Об этом со ссылкой на данные Bluefield Research пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Люди не понимают, что облачные технологии реальны, что они являются частью экосистемы, которая потребляет много ресурсов", - заявила представитель группы Tu Nube Seca Mi Río ("Твое облако осушает мою реку" в переводе с испанского - прим. "Ленты.ру") Аврора Гомес. Организация борется со строительством ЦОД корпорации Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) стоимостью в один миллиард евро в испанском городе Талавера-де-ла-Рейна. "Люди не осознают, сколько воды требуется на просмотр мема о котенке", - добавляет она.

В связи с распространением засухи по всему миру между операторами ЦОД и населением расположенных неподалеку поселений Чили, Уругвая и некоторых районов юго-запада США возникают споры из-за водоснабжения таких площадок. На севере Нидерландов общественное возмущение достигло пика в прошлом году, когда местное новостное издание сообщило, что комплекс центров обработки данных компании Microsoft потребляет более чем в четыре раза больше воды, чем компания сообщала ранее.

Операторы сверхмасштабных центров обработки данных из-за опасений по поводу энергопотребления переносят свои объекты в места, подверженные засухе, такие как Италия и Испания, так как там стоимость энергии существенно ниже. При этом если потребление электроэнергии ЦОДами подвергалось тщательному контролю, об объемах используемой ими воды мало что известно.

Опрос, проведенный в прошлом году консалтинговой фирмой Uptime Institute, показал, что только 39 процентов объектов отслеживали потребление воды. Технологические компании отказывались раскрывать информацию о потреблении ресурсов отдельными центрами, утверждая, что такие данные являются коммерческой тайной. По оценкам Bluefield Research, ЦОДы потребляют более миллиарда литров воды в день, включая воду, используемую для выработки энергии.

Исследователь из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии Арман Шехаби, наиболее известный благодаря своей работе о потреблении энергии в центрах обработки данных, считает, что эти объекты могут способствовать дефициту воды, поскольку засухи становятся более продолжительными и интенсивными. По его словам, часть проблемы заключается в том, что собственники объектов обычно обращаются с запросами на использование дефицитных ресурсов, в том числе воды, "в последнюю очередь". Это создает дополнительную нагрузку на системы, так как сельскохозяйственные производители и местные сообщества уже разработали план использования.

Доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета в Риверсайде Шаолей Рен провел исследование, согласно которому на обучение GPT-3 в центрах обработки данных Microsoft в США напрямую тратилось около 700 тысяч литров воды в месяц - не включая косвенное потребление воды, связанное с выработкой электроэнергии. Команда ученого также подсчитала, что каждый короткий разговор, состоящий из 20-50 вопросов и ответов с помощью ChatGPT, расходует около 0,5 литра воды.

Представитель Microsoft заявил, что компания инвестирует в исследования, "чтобы сделать большие системы более устойчивыми и эффективными как в обучении, так и в применении". Он отметил, что изменение климата является "реальной и неотложной проблемой", оказывающей все более серьезное воздействие на бизнес.