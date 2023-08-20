Найден способ получения неограниченной солнечной энергии

Австралийские ученые предложили получать солнечную энергию из плавающих панелей. Об этом сообщает издание The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов Австралийского национального университета, массивы солнечных панелей, плавающие в спокойных морях вблизи экватора, могли бы эффективно обеспечивать неограниченным количеством солнечной энергии население Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Так, размещенные только в водоемах Индонезии панели могли бы генерировать около 35 000 тераватт-часов энергии в год.

Ученые заметили, что солнечные панели площадью около 70 квадратных километров могут обеспечить все энергетические потребности миллиона людей в условиях безуглеродной экономики. Таким образом, специалисты нашли новый способ генерирования практически "бесконечного" электричества.

По оценке специалистов, идеальные места для размещения подобных панелей находятся недалеко от экватора, в Индонезии и ее окрестностях, а также в экваториальной Западной Африке. При этом за размещенными в море или океане панелями необходимо следить: обрабатывать от соляной коррозии, проверять крепления ко дну, предупреждать штормы и прочие стихийные бедствия.