Обнаружено необычное свойство древних земных кратеров

Ученые из Университета Западно-Капской провинции Южной Африки (Кейптаун, ЮАР) обнаружили, что древние кратеры на Земле, образовавшиеся более 3,5 миллиардов лет назад, пропали с планеты. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research Planets (JGR Planets), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Старейшие кратеры Земли предоставляют ученым важную информацию о структуре ранней Земли и составе тел в Солнечной системе, а также помогают правильно интерпретировать данные о кратерах на других планетах. Однако теперь геологи не могут найти эти кратеры.

Исследователи могут найти кратеры с помощью специальных инструментов - невооруженным взглядом их не видно. В рамках работы они раскопали одну из старейших известных ударных структур планеты: кратер Вредефорт в Южной Африке. Структура имеет около 300 километров в поперечном сечении и образовалась около 2 миллиардов лет назад.

"После удара метеорита кора Земли поднялась в месте, где произошел удар, образовав купол. Со временем эрозия его смела и он уменьшился", - отметили авторы.

Исследователи взяли образцы горных пород и проанализировали их физические свойства в поисках различий в плотности, пористости и минералогии между подвергшимися удару и неповрежденными породами. Они также смоделировали удар и его влияние на физику горных пород и минералов и сравнили с существующими данными. Результаты показали, что породы во внешних гребнях структуры Вредефорт были практически неотличимы от пород вокруг них, которые не пострадали от удара.

"Это был не совсем тот результат, которого мы ожидали. Все геофизические свидетельства удара просто исчезают, даже от самых крупных ударов", - заключили ученые.