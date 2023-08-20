Определены неблагоприятные для обитаемости звезды

Ученые Института астрофизики Лейбница определили свойства звездных ветров в системах с холодными звездами. Оказалось, что звезды с более сильными магнитными полями производят более сильные ветры, создающие неблагоприятные условия для длительного существования планетных атмосфер и потенциальную обитаемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Солнце принадлежит к категории одних из самых распространенных звезд во Вселенной, называемой холодными звездами, которые делятся на четыре категории - F, G, K и M-тип - в зависимости от размера, температуры и яркости. Солнце относится к типу G, а звезды K немного меньше и холоднее Солнца. К самым маленьким и холодным звездам относятся красные карлики (М-тип), а к более ярким и горячим, чем Солнце, - тип F.

Исследователи провели численное моделирование с использованием одной из самых сложных моделей, основанной на крупномасштабном распределении магнитного поля 21 хорошо изученных звезд. Астрономы изучили, как такие свойства, как гравитация, сила магнитного поля и период вращения, влияют на характеристики ветра с точки зрения скорости и плотности.

Звезды с магнитным полем больше, чем у Солнца, имеют более быстрые ветры. В некоторых случаях скорость звездного ветра может быть в пять раз выше средней скорости солнечного ветра, которая обычно составляет 450 километров в секунду. Более мягкие условия характерны для звезд F- и G-типа, а более суровые ветры - для звезд K- и M-типа. Такие интенсивные звездные ветры сильно влияют на любую потенциальную атмосферу планеты.