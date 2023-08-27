Обнаружена экзопланета размером с Сатурн

Международная группа астрономов обнаружила новую гигантскую экзопланету размером с Сатурн TOI-4860 b. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планета была найдена с помощью космического аппарата TESS методом транзита, который идентифицирует кандидаты в экзопланеты путем наблюдения за прохождением крупных небесных объектов на фоне звезды. Планетарная природа транзитного сигнала на кривой блеска звезды TOI-4860 была подтверждена последующими наземными фотометрическими наблюдениями.

TOI-4860 b имеет радиус почти 0,77 радиуса Юпитера, а его масса оценивается в 0,27 массы Юпитера, что дает среднюю плотность 0,75 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг звезды-хозяина каждые 1,52 дня на расстоянии около 0,018 астрономической единицы. Равновесная температура TOI-4860 b достигает 694 кельвинов.

Исследователи также обнаружили дополнительный сигнал в радиальной скорости звезды, предполагающий наличие другой планеты в системе TOI-4860. Этот планетарный кандидат имеет период обращения около 427 дней, а его масса оценивается как минимум в 1,66 массы Юпитера.