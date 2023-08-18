9 уникальных мест, которые полностью меняются ночью

В мире столько красивых мест, которые можно назвать редкими. Их сложно найти на заднем дворе или через дорогу, но они определенно стоят того, чтобы увидеть их воочию. Особенно красивы те, которые ночью приобретают совершенно отличный от дневного облик...

Пещера Вайтомо, Новая Зеландия

То, что вы видите на второй картинке, - редкий тип светлячков, которые были обнаружены только в этом регионе и называются Arachnocampa luminosa.

Леса в азиатских субтропиках

Когда вы идете в леса вроде этого, вы можете внезапно наткнуться на Mycena chlorophos и ощутить себя в психоделическом фильме.

Леса штата Теннесси весной

Всего раз в году целые группы светлячков светятся одновременно, превращая лес в прекрасную картину.

Альберта, Канада

Северное сияние широко известно во всем мире, несмотря на то, что его можно увидеть всего в нескольких местах.

Килауэа, Гавайи

Красные всполохи на фото - не просто огонь, это серный пар, который превращается в свечение от плавящейся породы, что создает иллюзию красивого ночного заката.

Солончак Уюни, Боливия

Почва в этой местности в Боливии настолько ровная, а на линии горизонта так мало помех, что ощущение глубины полностью теряется.

Форест-парк, Нью-Йорк

Подобные светящиеся грибы вы можете найти в лесах Северной Америки. На фото - одна из 70 разновидностей, которые светятся благодаря окиcлению пигмента под названием люциферин.

Залив Тояма, Япония

То, что вы видите на нижнем фото, - это светящиеся кальмары. Обычно они встречаются в тех участках моря, где слишком глубоко для того, чтобы люди могли их увидеть.

Голубой грот, остров Капри, Италия

Вода в пещере выглядит светящейся благодаря свету, который идет снаружи.

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