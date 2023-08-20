На новых снимках Марса заметны следы движения ледника

Научно доказано, что когда-то Марс был совсем другим местом, с более плотной атмосферой, более высокими температурами и с водой. Свидетельства этого прошлого сохранились в бесчисленных элементах поверхности, начиная от речных русел и аллювиальных отложений и заканчивая руслами озер, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.



Однако примерно 4 миллиарда лет назад планета начала превращаться в то, что мы видим сегодня. Между прочим, вполне возможно, что Марс переживал ледниковый и межледниковый периоды, о чем свидетельствуют снимки, подобные тому, что был сделан Марсианским разведывательным орбитальным аппаратом НАСА (MRO).



Свидетельства наличия ледников на Марсе включают формы рельефа, напоминающие земные, сформированные отступлением ледяных потоков в межледниковые периоды.



Такие формы рельефа можно найти в неполярных регионах по всей Красной планете.



На черно-белом изображении, полученном MRO, видны линейные хребты, обнаженные обломки скал и содержимое дна соседних кратеров и долин. Это похоже на то, что наблюдается на Земле, где ледники собирают камни и почву и переносят их. Это позволяет каменным ледникам откладывать материал по мере того, как они постепенно отступают и стекают вниз по склону в течение многих тысяч лет (или дольше). Этот процесс создает сеть линейных паттернов, которые ученые используют, чтобы узнать больше об истории ледяных потоков.



Эти особенности указывают на то, что, подобно Земле, Марс переживал периоды похолодания и потепления, которые совпадали с периодическими изменениями его климата. Это, возможно, совпало с изменениями осевого наклона Марса, который аналогичен ориентации Земли - 25°. Наклон Земли составляет 23,4°. В более прохладные периоды ледяные потоки продвигались вперед, расширялись и уносили мусор с ландшафта, за чем следовало отступление ледников, поскольку лед терялся в результате таяния и сублимации. Со временем этот процесс привел к тому, что горные породы и минералы сконцентрировались вдоль длинных хребтов, а материал попал в низменные районы.



Эти снимки напоминают о чрезвычайно динамичном климате Марса, который сохраняется и сегодня, несмотря на все произошедшие изменения. Эти изменения начались примерно 4 миллиарда лет назад, когда область ядра Марса начала быстро охлаждаться, что, как полагают, привело к остановке его глобального магнитного поля. С тех пор более теплая и плотная атмосфера Марса медленно разрушалась солнечным ветром, что привело к глобальному похолоданию и постепенной потере воды на его поверхности. Это привело к тому, что Марс превратился в чрезвычайно холодную и иссушенную среду, которую мы наблюдаем сегодня.