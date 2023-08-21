Древнейший водопровод Китая создали «анархисты»

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Пекинского университета обнаружили керамические водопроводные трубы, которые использовали в Китае четыре тысячи лет назад до возникновения централизованной государственной власти. Исследование опубликовано в журнале Nature Water, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Археологи описали сеть керамических водопроводных труб и дренажных канав на территории Пинлянтай, где четыре тысячи лет назад проживало около 500 человек. Поселение имело защитные стены и было окружено рвом. Из-за особенностей климата летом здесь могло выпадать 45 см осадков в месяц.

Чтобы справиться с избытком дождей, жители Пинлянтай построили двухуровневую дренажную систему. Канавы шли параллельно рядам домов и отводили воду из жилого района к ряду керамических водопроводных труб, по которым вода отводилась в окружающий ров. Каждый отрезок трубы имел диаметр от 20 до 30 сантиметров и длину от 30 до 40 сантиметров. Многочисленные сегменты были вставлены друг в друга для транспортировки воды на большие расстояния.

"Обнаружение этой сети керамических водопроводов примечательно, потому что жители Пинлянтай смогли построить и поддерживать эту передовую систему управления водными ресурсами с каменным веком. инструментов и без организации центральной властной структуры. Эта система потребовала бы значительного уровня планирования и координации в масштабах всего сообщества, и все это делалось совместно", - отметил главный автор исследования, доктор Института археологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ицзе Чжуан.

Уровень сложности постройки опровергает мнение археологов, согласно которому только централизованная государственная власть с правящими элитами сможет собрать организацию и инструменты для создания сложной системы управления водными ресурсами.

На отсутствие признаков социальной иерархии указывают небольшие дома в посленении, которые были почти одинаковыми у всех жителей. Раскопки на городском кладбище также не обнаружили свидетельств социальной иерархии.

Описанная дренажная система стала самой древней из когда-либо обнаруженных в Китае.