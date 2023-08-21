«Таинственный киберинцидент» вывел из строя американские наземные телескопы

С начала августа 2023 года в Чили и на Гавайях хакерской атаке подверглись несколько обсерваторий, находящихся под управлением Национального научного фонда США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Science.

Science называет случившееся "таинственным киберинцидентом", поскольку информации о нем крайне мало. Известно, что атаки начались в текущем месяце. Подробности о случившемся не сообщаются даже сотрудникам Национального научного фонда США. В пресс-службе организации ответили Science только то, что там круглосуточно работают, чтобы как можно скорее снова направить телескопы в небо.

Из-за происшествия более чем на две недели пришлось полностью остановить работу 10 обсерваторий. Работа еще нескольких объектов была ограничена - на них можно вести только личные наблюдения, без дистанционного подключения к оборудованию.

Инцидент повлиял на работу нескольких важных телескопов, включая Джемини Север, Виктор Бланко, SOAR и не только. Данные объекты были исключены для предотвращения больших последствий от хакерской атаки. Science пишет, что из-за атаки телескопы могли пострадать физически.