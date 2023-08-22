Ученые выяснили причину глобального потепления 56 миллионов лет назад

Ученые обнаружили, что главной причиной глобального потепления 56 миллионов лет назад, также известного как палеоцен-эоценовый тепловой максимум (PETM), стала вулканическая активность. Повышение глобальной температуры поверхности на пять градусов Цельсия продолжалось примерно 200 тысяч лет, что гораздо медленнее нынешнего потепления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Climate of the Past.

Ранее предлагалось несколько гипотез для объяснения PETM, в том числе дестабилизация гидратов метана из-за увеличения количества поступающего солнечного света в результате изменения наклона земной оси или поднятие суши, что вызвало выветривание морских пород. В новой работе было показано, что вулканическая активность в Северной Атлантике привела к выбросу значительного количества парниковых газов.

Увеличение выбросов углерода согласуется с заметным всплеском изотопа углерода-12, который был зарегистрирован в раковинах живущих в то время в океанах одноклеточных фораминифер - одноклеточных микроорганизмов. Углекислый газ усиливает парниковый эффект, улавливая и поглощая тепло, излучаемое земной поверхностью, вызывая положительную обратную связь постоянно повышающихся температур.

Вулканизм охватывал обширную Североатлантическую магматическую провинцию (NAIP), расположенную между Гренландией, к северу от Британских островов и к западу от Норвегии, с общим объемом магмы до миллиона кубических километров, что соответствует углеродному резервуару в 35 тысяч гигатонн. Повышенная активность NAIP привела к извержению расплавленных базальтовых пород и их дегазации из-за контакта с интрузиями магмы.