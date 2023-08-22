В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться суперлуние.

Как сообщает Day.Az, согласно данным кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, луна будет находиться в ближайшем к Земле расстоянии - перигее своей орбиты-30 августа в 19:52 по бакинскому времени, а 31 августа в 05:37 перейдет в фазу полной луны.

Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут. В перигее расстояние до Луны составит 357181 км. Поэтому Суперлуна, наблюдаемая 31 августа 2023 года, можно назвать самой большой Суперлуной года.