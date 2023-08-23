9 забавных предсказаний прошлого века о мире будущего

Веками человечеству нравилось предсказывать, чего ждать от далёкого мира будущего. Если покопаться среди таких прорицаний, отыщутся настолько странные прогнозы, что непроизвольно задумаешься, не ударил ли сироп от кашля в головы горе-провидцам.

Помидоры станут квадратными

Так овощи должны были выглядеть в наши дни

Ещё в 1950 годы журнал TIME сделал ставку на динамично развивающееся сельское хозяйство, предрекая, что нам предстоит увидеть очередное чудо - квадратный помидор.

"Другим явлением в не столь отдалённом будущем", - предсказывал директор научно-исследовательского отдела американской машиностроительной компании Deer & Co, - "станет появление квадратных помидоров, которые удобнее упаковывать, перевозить и класть в сэндвичи".Неясно, почему он остановился на томатах, а также чем перспектива кубовидно нарезанных овощей в салате настолько увлекла редакцию, что целую статью посвятили исключительно четырехугольным помидорам.

Это шокирует вас ещё больше, но в Японии (где же ещё?) в последнее время появилась мода на квадратные арбузы. Собственно говоря, нынче можно вырастить продукты любой формы, купив специальные коробочки, что удобно в том случае, когда дети соглашаются есть овощи только при условии, что те по очертаниям напоминают, например, Будду.

Современные приспособления позволяют выращивать фрукты любой формы. Например, в виде Будды

Техногенные катастрофы начнут предотвращать природные

По такой схеме в наши дни должно было происходить предотвращение бури с помощью нефти

Из года в год борясь с непредсказуемой погодой, человечеству пора бы уже придумать способы прогнозировать и предотвращать опасные явления, которыми матушка-природа продолжает нещадно осыпать планету.

В 1950-х авторы журнала "Популярная механика" предложили инновационную идею:

Метеорологи легко предскажут сильный ураган у берегов Африки, пока он ещё не набрал силу и скорость и только начал движение на запад, в сторону Флориды. В это время нужно будет разлить по поверхности океана нефть и поджечь её.

Поднимающийся горячий воздух подогреет вихрь снизу, чтобы ураган не успел развиться, а просто выпал в виде дождя.

Хоть эта идея и кажется сошедшей со страниц книги британской нефтегазовой компании British Petroleum "101 причина того, что нефтяной разлив - это круто", учёные из Массачусетского технологического университета выдвинули похожую теорию в 2002 году, также предложив вылить горючую жидкость в океан.Правда, сотрудники МТУ в своей версии не решились поджечь вещество, предположив, что достаточно будет только разлить его. Так с поверхности океана перестанет испаряться вода, что не позволит урагану развиться, набрать силу и нанести разрушения.

Минусом является то, что сильный ветер разнесёт нефть по всему океану, чем вызовет другую катастрофу. Но кто знает, возможно, мы ещё вернёмся к этой теории лет так через 50.

В будущем бельё можно будет есть

Предсказывали, что мы научимся делать сладости из нижнего белья

В той же статье из журнала "Популярная механика" авторы почему-то предсказали, что главным деликатесом для нас в будущем станет нижнее бельё. В середине XX века предрекалась скорая голодная смерть, потому что количество населения растёт быстрее, чем объёмы производства продуктов питания.

К 2000 году было проведено огромное количество исследований, направленных на развитие технологий, которые в начале XX века находились ещё в зачаточном состоянии. Таким образом, из опилок и древесной массы станет возможно делать сладости в обозримом будущем. Также химические заводы будут с лёгкостью перерабатывать макулатуру и белье из вискозы в конфеты. Но перед нами до сих пор стоит как проблема роста населения, так и вероятность продовольственного кризиса.

Поэтому по мере увеличения численности придётся отказаться от еды в том виде, в каком мы её знаем. К счастью, исследователи XXI века направляют усилия на создание искусственного мяса и выращивание генетически-модифицированных сельскохозяйственных культур, а не выпуск модельного ряда карамельных подвязок.

Коррекция фигуры с помощью диет и упражнений

Судя по одному из прогнозов, женщины уже давно должны были отказаться от ношения корректирующего белья

Продолжая тему белья, вспомним, как в 1957 году печатное издание "Fairbanks Daily News-Miner" начал беспокоить вопрос женских кальсонов и комбинаций. В своём июньском номере газета опубликовала статью под названием "Витамины и упражнения заменят корсеты через 50 лет". Предполагалось, будто следующие полвека дамы будут бегать без исподнего, заявляя: "Трепещите, корсетники, модельеры уверяют, что в будущем не потребуется утягиваться"? Шокирующее предсказание.

А недавно дизайнер Адель Симпсон спрогнозировала: через 50 лет у женщин будут настолько хорошие формы, что они не будут скрывать их за какой-либо одеждой вовсе. "Такие усовершенствования наступят от витаминов и физических упражнений", - утверждает мисс Симпсон. Имелось в виду, что представительницы прекрасного пола смогут в скором времени снять и сжечь "оковы", однако модный консультант Бетти Винсент неутешительно заметила, что до сих пор пилюли не сделали ничего, чтобы "подтянуть грудь или поддержать в форме пятую точку". Поэтому мир без корсетов - это скорее выдача желаемого за действительное. И слава богу, что она оказалась права. Только представьте себе женщин без корректирующего белья, но в облегающих платьях на пышных формах.

Отказ от употребления "настоящей" пищи

Предполагалось, что в XXI веке человечество перейдёт на лабораторно выведенные продукты питания

К 1953 году некоторые отказались от пищи, пропагандируя питание солнечной энергией. А Якоб Росин в книге "Дорога к изобилию" воображает мир, в котором мы больше не употребляем всю эту грязную и примитивную еду, а существуем исключительно на созданных в лабораториях химикатах:

Пришло время развеять пелену святости вокруг натуральных продуктов и увидеть их такими, какие они есть: содержащими убогие химикаты и плохо перевариваемые компоненты, вредные для здоровья. Такая смесь, к сожалению, является основной составляющей нашего рациона, так как до сих пор мы не вывели полностью лишённые яда химические вещества, необходимые организму для нормального функционирования.

Если бы Якоб Росин отправился в XXI век на машине времени, он бы оказался, по-видимому, в ужасе от современных супермаркетов, полных "отвратительных" свежих и экологически чистых продуктов.

Тем не менее, есть в наши дни те, кто, следуя настроениям футуристов 50-х, по-прежнему утверждают, что будущее за "пищей в таблетках". Одна Британская компания недавно разработала питательный порошковый комплекс Huel.Вместо того чтобы горбатиться на кухне, вам достаточно на скорую руку смешать волшебный коктейль, который даже не имеет запаха, и выпить его одним большим глотком. Так вы получите все требующиеся организму белки, жиры, углеводы, минералы и витамины.

Предсказание об автоматизации утренних процедур

Процесс купания должен был стать автоматизированым, никаких банщиков и мочалок, только роботы и сушильные аппараты

По предсказаниям прошлого становится понятно одно: люди тратили слишком много времени на беспокойство о сущей ерунде. В 1906 году читатели Новозеландского издания Star были уверены, что в будущем занятому человеку не придётся утруждать себя медленным принятием ванн, ему будет достаточно ежедневно вставать под струю поливальной машины, и это здорово сэкономит время.

Ванная XXI века будет быстро очищать тело с помощью воды, насыщенной кислородом и бьющей с такой силой, что никакие лишние трения не потребуются. Рядом с душевой будет находиться сушильная кабина с тёплым воздухом, который моментально нейтрализует влагу, а быстро движущиеся мягкие щётки сделают лёгкий массаж, и, возможно, даже наэлектризуют тело.

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Неважно, нравится ли вам перспектива подвергаться обстрелам водных струй такой силы, что "никакие лишние трения не потребуются", или выходить из ванной комнаты с "наэлектризованной кожей". Статья готовит нас к кое-чему более зловещему:

Спустившись на лифте к завтраку, человек будет есть под сводку утренних новостей, которые механическим голосом будут зачитываться всей семье, возможно, прямо в уши. Шепчущая машина? За эти годы писатели-фантасты сделали многое, чтобы роботы выглядели устрашающе, но ещё никто не угрожал нам говорящими в ухо киборгами.

Женщины изменятся до неузнаваемости

Женщинам предрекали полное безделье. Их главными занятиями должны были стать улучшение внешности и развлечения

В 1959 году мода на создание и выпуск экономящих время и силы устройств достигла пика. Кроме того, это привело к изрядному количеству споров о том, что же теперь делать женщинам. Если мы заполним дома посудомоечными машинами, автоматами для шопинга и стирки ковров, чем тогда они будут заниматься весь день?

Один дальнозоркий журналист - Сан-Антонио Лайт - предположил, что это положит конец институту брака. Видите ли, со всеми этими домашними помощниками мужчине больше не будет нужна жена. Вот что Лайт высказал:

Технический дизайнер Монтгомери Ферар из Детройта осмелился предположить, какой будет жизнь в недалёком будущем, и рассказал, в кого превратятся женщины. И если он прав, то они будут сидеть целыми днями на шелковых подушечках, завивать волосы, подпиливать ногти и думать о том, как бы ещё привлечь внимание уже не нуждающихся в них мужей.

Мистер Лайт очень волновался, к чему же это всё приведёт, заявляя:

Кухня исчезнет. Женщины будут сидеть за обеденным столом во всеоружии, как коварные обольстительницы, пока робот будет накрывать на стол и подавать семье ужин собственного приготовления. После обеда тарелки "будут загружаться" (предположительно мужем и детьми) в "столовое хранилище" или некую комбинацию посудомоечной машиной и серванта, где посуда будет очищаться, пока приспособление перевозят из одной комнаты в другую.

Конечно, разленившиеся жёны ни за что не будут работать, но, как отмечает наблюдательный журналист, "до сих пор мы не нашли способ автоматизировать пришивание пуговиц и чистку костюмов". По-видимому, пока стоит всё же придерживать женщин рядом.

Абсолютно всё будет сделано из стекла

Стеклянные стены в квартирах и офисах, стеклянная посуда и мебель - кое-что из предсказанного сбылось

Вы, вероятно, думаете, что это директор по маркетингу Owens-Illinois Glass Company, лидера по производству стеклянных бутылок, похлопотал за свой товар. Но нет, в 1958 году обыватель Смит Рэирдон превзошёл всех, предсказав будущее, в котором буквально всё будет сделано из стекла:

В 2008 году невест будут приводить в стеклянные дома. Она будет хлопотать на кухне, где всё - стены, холодильник, стулья, полки и шкафы - сделано из стекла. Девушка будет сервировать стол стеклянной посудой, а готовить из найденных в супермаркете осколков стекла, запекая их в стеклянных сковородках.

Смит предполагал, что этот чудо-материал войдёт практически в каждую сферу жизни, из него будут делать не только мебель, но даже одежду. Если вам кажется, будто любимый шерстяной свитер колется, просто скажите спасибо, что мистер Рэирдон ошибся. Вряд ли стекловолокно подошло бы вашей чувствительной коже.

Мы подсадим жён и мужей на наркотики

"Ещё риталинчику, дорогая?" - в 1966 году думали, что в будущем жизнь будет невозможна без ежедневного употребления сильнодействующих веществ

В 1966 году журнал TIME напечатал статью с предсказаниями про тогда ещё далёкий 2000 год от Рождества Христова. Что же авторы спрогнозировали? Летающие автомобили? Или, возможно, им привиделось будущее, в котором мы наконец покончили с войной и голодом?

А вот и нет. В статье рассказывалось о мире, в котором супруги договорились регулировать все споры и разногласия с помощью наркотиков. В общем-то, контроль над личностью при помощи психотропных средств получил широкое распространение ещё задолго до 2000 года.

"Если жена или муж покажется вечером крайне ворчливыми", - говорит Рэнд Олаф Хельмер, - "супруг или супруга сможет выскользнуть в аптеку за углом, купить таблетки от брюзжания и подсыпать их в кофе".

По-видимому, после миллениума все мы должны были забыть о конфетно-букетной стадии отношений и перейти на новую - седативную - которая поможет жить в семье без любви, но с антидепрессантами. Представьте себе такую валентинку: "Дорогая, я люблю тебя больше всего на свете, пока ты под действием прописанной дозы". Романтично, не правда ли?

Мечтать о будущем, представлять его практичным и прогрессивным - это свойство характерно людям всех поколений. Квадратные фрукты и овощи, супруги, накачивающие друг друга наркотиками, съедобное бельё и прочее - малая часть того, что навоображали себе предки. Порадуемся же, что большинство их странных предсказаний так и не сбылось.

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