Пингвин из Эдинбургского зоопарка получил звание генерал-майора армии Норвегии

Генерал-майор сэр Нильс Улаф III стал самым высокопоставленным пингвином в мире, а возможно, и во всей Вселенной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Улаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии.

По этому случаю около 160 военных в форме посетили шотландский зоопарк, чтобы принять участие в торжественной церемонии и оказать королевскому пингвину должные почести.

В 1961 году норвежская королевская гвардия посетила Эдинбургский парад военных оркестров, где участвовала в показательных выступлениях. Лейтенант Нильс Эгелиен заинтересовался колонией пингвинов Эдинбургского зоопарка. Ему показалось, что марш его подразделения удивительно похож на походку черно-белой птицы.

Когда гвардейцы вновь вернулись в Эдинбург в 1972 году, при активном содействии лейтенанта один из пингвинов стал "сыном полка". Его назвали Нильс Улаф - Нильс в честь Нильса Эгелиена и Улаф в честь короля Норвегии Улафа V, занимавшего престол в то время.

Нильсу Улафу было присвоено звание ефрейтора. В каждый визит королевской гвардии на Эдинбургский парад военных оркестров он повышался в звании.

Кроме того, церемониальные войска ежегодно посылали ему рыбу и рождественские открытки.

После тщательно отрежиссированного парада сэр Нильс Улаф был награжден новыми знаками отличия на специальной церемонии.

"Я рад поздравить сэра Нильса Улафа III с присвоением ему звания генерал-майора", - сказал Джейсон Барретт, главный операционный директор Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, высоко оценив "богатую историю, честь и традиции", привнесенные Королевской гвардией Норвегии Его Величества.

В 1972 году его предшественник стал талисманом, в 1982-м - капралом, в 1987-м - сержантом. Однако вскоре после получения этого звания Нильс Улаф умер и его место занял Нильс Улаф II, дослужившийся сначала до звания полкового сержанта, затем до почетного полкового сержанта, а в 2005 году - до почётного командира.

В 2008 году уже Нильс Улаф III был посвящен в рыцари - с личного одобрения самого короля Норвегии Харальда V - и в 2016 году стал бригадным генералом.

"Его повышение в августе этого года за хорошее поведение и за то, что он является прекрасным примером для остальных пингвинов Эдинбургского зоопарка, является важной вехой в его карьере талисмана гвардии", - сказал старший сержант Фредрик Грессет из оркестра и ударной группы гвардии Его Величества короля Норвегии.

Первый королевский пингвин был подарен Эдинбургскому зоопарку при его открытии в 1913 году норвежским судоходным магнатом.

Дэвид Филд, исполнительный директор Королевского зоологического общества Шотландии, назвал прошедшую церемонию "очень гордым моментом и отражением продолжающегося тесного сотрудничества между Шотландией и Норвегией".

Офицер Нильс Эгелиен скончался 11 декабря 2020 года в возрасте 87 лет.